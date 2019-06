Verdachten MH17 kunnen levenslang krijgen

Of ze ooit een dag achter de tralies zullen zitten, is de vraag. Maar de vier mannen die zijn aangeklaagd voor het neerhalen van vlucht MH17 zouden levenslang kunnen krijgen. Dat is de maximale straf voor de twee tenlasteleggingen.

Igor Girkin, Sergej Doebinski, Oleg Poelatov en Leonid Chartsjenko zijn de vier aangeklaagden. Het proces tegen hen moet in maart volgend jaar beginnen, mogelijk bij verstek. Er zijn vooralsnog twee aanklachten: het doen verongelukken van het vliegtuig, en moord.

Wie een vliegtuig laat verongelukken, kan daarvoor levenslang krijgen, wanneer daarbij doden vallen. Andere mogelijkheden zijn een tijdelijke gevangenisstraf van maximaal 30 jaar, of een boete van maximaal 83.000 euro (de zogeheten vijfde categorie). Dat staat in artikel 168 van het wetboek van strafrecht.

De andere beschuldiging is moord op de 298 inzittenden van het neergeschoten vliegtuig. Dat staat iets verderop, in artikel 289 van het Wetboek van Strafrecht. Ook daar staat levenslang, maximaal 30 jaar of een boete van maximaal 83.000 euro op.