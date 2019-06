Vier verdachten MH17 op opsporingslijsten

Het onderzoeksteam in de zaak van het neerhalen van vlucht MH17 komt met vier aanhoudingsbevelen. Het gaat om rebellenleider Igor Girkin (48), zijn rechterhand Sergej Doebinski (56), diens assistent Oleg Poelatov (52) en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko (47).

Dat heeft Fred Westerbeke, de onderzoeksleider van het Joint Investigation Team (JIT), bekendgemaakt.

Het viertal wordt op nationale en internationale opsporingslijsten geplaatst. Hun handelen en samenwerking hebben geleid tot het neerhalen van MH17. Zij zijn verantwoordelijk voor het binnenhalen van de Buk-raket in het conflictgebied. Ze hebben niet zelf op de knop gedrukt , aldus Westerbeke.

“Het gewapend conflict in Oost-Oekra├»ne duurt voort tot op de dag van vandaag. Dat maakt de opsporing van de daders ingewikkeld”, aldus Westerbeke. Ook desinformatie en ‘fake news’, of zoals Westerbeke het noemt “bewust gepresenteerde onwaarheden” bemoeilijken volgens hem het onderzoek.

Het doel van het JIT is volgens hem altijd geweest: het achterhalen van de waarheid over de vliegramp en het strafrechtelijk vervolgen van de verantwoordelijken. “Ik heb altijd gezegd dat ik vertrouwen had in dat doel en dat blijkt gelukkig terecht.”

Kort na de aankondiging publiceerde de politie op de eigen website vier afzonderlijke opsporingsberichten, waarop de verdachten ook te zien zijn op een foto. De politie verzoekt lezers die een vermoeden hebben over waar de vier verdachten zijn, contact op te nemen. “Benader hem niet zelf, maar neem waar u hem ziet contact op met de politie.”