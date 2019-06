Voorwaardelijk cel en vrijspraak om Henriquez

Een van de twee politieagenten die betrokken waren bij de fatale arrestatie van Mitch Henriquez, is in hoger beroep veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden. Hij was degene die langdurig een nekklem aanlegde, die hoogstwaarschijnlijk heeft geleid tot het overlijden van Henriquez, stelt het gerechtshof Den Haag. De andere agent sprak het hof vrij.

De veroordeelde agent heeft volgens het hof de bedoeling gehad iets goeds te doen maar heeft een onjuiste inschatting gemaakt. In dit geval is hem dit te verwijten, stelt het hof, dat hem veroordeelde wegens mishandeling, de dood tot gevolg hebbend. De agent die werd vrijgesproken, paste volgens het hof wel rechtmatig geweld toe aan het begin van de worsteling met het latere slachtoffer.

Het Openbaar Ministerie had in april tegen beiden een celstraf van zes maanden voorwaardelijk geëist en een beroepsverbod van twee jaar. Het hof ging niet mee in het geëiste beroepsverbod. Het vindt dat de twee verdachten al langdurig in onzekerheid verkeerden en nadelen ondervinden van de gebeurtenissen.

Henriquez overleed een dag na zijn arrestatie tijdens een Haags muziekfestival juni 2015. Hij had tegen agenten geroepen dat hij een wapen bij zich had en wees daarbij op zijn kruis. Vijf agenten probeerden de grote en sterke 42-jarige Arubaan in bedwang te krijgen. Ze gebruikten pepperspray en een wapenstok en pasten een nekklem toe.