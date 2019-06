Woensdagmiddag zwaardere onweersbuien

Het onweer van woensdagochtend wordt in de middag opgevolgd door zwaardere buien. Dat meldt Weeronline. In de loop van de middag ontstaat opnieuw noodweer, dat vooral in de oostelijke helft van het land gepaard kan gaan met hagel en zeer zware windstoten tot circa 100 kilometer per uur.

De buien zorgden woensdagochtend al voor de nodige problemen. Zo waren er verschillende blikseminslagen. Veertien aspirant-militairen moesten naar het ziekenhuis worden gebracht na een inslag op de Ossendrechtse Heide. Een van hen is zwaargewond.

Het KNMI gaf woensdagochtend vanwege het onweer landelijk code geel af. Ook in de avond trekken naar verwachting onweersbuien over het land, maar die zijn minder zwaar dan de buien van woensdagmiddag.