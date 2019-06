Alleen vrouwen welkom op TU Eindhoven

De technische universiteit in Eindhoven wil nadrukkelijk meer vrouwen op wetenschappelijke functies krijgen. De TU accepteert de komende tijd dan ook alleen vrouwelijke sollicitanten.

“Het is jammer dat het nodig is”, zegt decaan en hoogleraar Elphi Nelissen in het AD. Hoewel er al veel ten goede is gekeerd, is het volgens haar op de universiteit “nog altijd een apenrots”. De decaan zegt dat de universiteit jarenlang heeft geprobeerd om meer wetenschappelijke medewerksters te krijgen. “Ze zijn echt hard nodig”, zegt Nelissen in het interview met de krant. “De kwaliteit gaat omhoog en er komt meer innovatie. Dat brengen vrouwen in een team. Dat is wetenschappelijk bewezen.”

Als na zes maanden nog geen geschikte vrouw is gevonden, mogen mannen weer solliciteren. Nelissen erkent dat het een verregaande maatregel is, “maar er moest iets gebeuren”.