Bijstandscontrole levert R’dam 12,6 miljoen op

Een intensieve controle of inwoners terecht een bijstandsuitkering ontvingen, heeft Rotterdam vorig jaar een besparing van 12,6 miljoen euro opgeleverd, meldt de gemeente. Daarnaast heeft de gemeente nog eens voor 2 miljoen euro aan boetes uitgedeeld aan bijna 3000 Rotterdammers die zich niet hielden aan de informatieplicht, bijvoorbeeld omdat ze verzuimden te melden dat ze samenwonen of inkomsten hadden

In 2018 is van 1904 Rotterdammers de bijstandsuitkering beƫindigd omdat ze er geen recht op bleken te hebben. De gemeente eist de ten onrechte ontvangen bijstand terug.

”Elke fraude met een bijstandsuitkering is er een te veel en ontoelaatbaar. Tegelijkertijd hoeft niet iedereen die iets vergeet door te geven meteen als fraudeur bestempeld te worden”, aldus wethouder Richard Moti (Werk en inkomen). ”We zetten met de controles in op waar de pakkans het grootst is en meten dat continu”, aldus de PvdA’er.