Blok naar moskee en kerk in China

Om het belang van de vrijheid van godsdienst te benadrukken bezoekt minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) deze week in China een moskee en een kerk. Hij heeft die boodschap ook overgebracht in zijn gesprek met zijn Chinese collega Wang Yi.

Moslims en christenen worden onderdrukt in China. In de westelijke regio Xinjiang wordt de islamitische Oeigoerse bevolking hard aangepakt. Activisten zitten in opvoedingskampen. Veel moskee├źn zijn hier de afgelopen tijd met de grond gelijkgemaakt, bleek uit een reportage van de BBC.

Blok bezoekt de gebedshuizen in Xian in het westen van China. Hij spreekt hier vrijdag ook met moslims en christenen, aldus een woordvoerster van de bewindsman.