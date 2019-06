Filmpje pakken in top Martinitoren

De Martinitoren beklom je tot voor kort alleen vanwege het uitzicht. Maar vanaf aankomend weekend is het beklimmen van Groningens trots een echte ‘experience’, zoals Marketing Groningen het omschrijft. De toren heeft nu de hoogste bioscoop van Nederland, en na een klim van 343 treden kunnen bezoekers uitpuffen op een bankje achter het uurwerk, op 76 meter hoogte.

Mede dankzij een crowdfundingsactie, die bijna 57.000 euro opbracht, is de Martinitoren nu weer om door een ringetje te halen, meldt de organisatie die de toren pacht. De afgelopen maanden zijn de verlichting en elektra aangepakt. En bezoekers die de toren beklimmen, steken er vanaf komend weekend, als de toren officieel wordt heropend, ook nog wat van op.

Op de eerste verdieping, waar eerder niet meer te doen was dan bijkomen en genieten van het uitzicht, is nu een expositieruimte ingericht en nog weer een trans hoger, op 45 meter boven de grond, bevindt zich volgens Stella Dekker van Marketing Groningen de hoogste bioscoopzaal van het land, met 35 zitplaatsen en een groot panoramascherm. Bezoekers kunnen hier een filmpje van 10 minuten over de geschiedenis van Groningen bekijken. Door de verbouwing is ook de vlaggenzolder, van waaruit de vlaggen worden uitgestoken, toegankelijk voor het publiek.

De opknapbeurt van de 97 meter hoge d’Olle Grieze, zoals de Groningers hun toren liefkozend noemen, was nog een hele klus. ”Er kwam geen hijskraan aan te pas. Alle materialen zijn door de oorspronkelijke hijsschacht, bedoeld voor het omhooghijsen van de klokken van het carillon, met touwen en lieren met brute mankracht omhoog getakeld.” Het is volgens Dekker überhaupt een wonder dat de toren er nog staat. Tijdens een vreugdevuur in 1577, toen de Spaanse troepen de stad verlieten, brandde de torenspits af en stortte in. De toren werd deels herbouwd, maar werd wel een stuk minder hoog.

Voor de feestelijke heropening, die vrijdag begint, zijn drie dagen uitgetrokken. Op het programma staat onder andere een yogasessie bij zonsopkomst, hoog in de toren.