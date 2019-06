Geen dependance voor Boijmans Rotterdam-Zuid

Museum Boijmans Van Beuningen krijgt niet de gewenste dependance in Rotterdam-Zuid. De financiering komt niet rond. De dependance had een “proeftuin voor de jonge generatie” moeten worden, met onder meer hedendaagse kunst en design.

Boijmans had het oude V&D-gebouw in Rotterdam-Zuid op het oog. “Het was een droom voor het museum om op Zuid te mogen experimenteren op een eigen markante plek. Helaas. We gaan verder met het creëren van nieuwe mogelijkheden om proeftuinen’voor de jonge generatie te realiseren”, aldus directeur Sjarel Ex donderdag.

Zijn museum is voor jaren gesloten in verband met renovatie en uitbreiding, waarvoor de financiering ook nog niet helemaal rond is, en wil in de tussentijd op zoveel mogelijk andere plekken zichtbaar blijven.