Huisarts stelt vaker diagnose soa

Bij huisartsenpraktijken is het aantal soa-diagnoses in 2018 toegenomen, vooral onder mensen ouder dan 25 jaar. Bij homomannen komt gonorroe het meest voor, onder hetero’s is dat chlamydia. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut RIVM.

Het aantal soa-gerelateerde consulten bij huisartsen steeg met 9 procent: van 281.000 naar 307.000. Bij de Centra Seksuele Gezondheid (CSG) zijn vorig jaar 152.000 soa-testen uitgevoerd, evenveel als het jaar ervoor.

Het aantal nieuwe hiv-infecties neemt langzaam af. In 2018 kregen 527 mensen de diagnose hiv. Een jaar eerder waren dat er 615. Twee derde van de hiv-infecties wordt vastgesteld bij homomannen.