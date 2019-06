Koning kan Huis ten Bosch nu echt gebruiken

Koning Willem-Alexander kan vanaf deze zomer Huis ten Bosch weer gaan gebruiken voor het ontvangen van gasten tijdens officiële gelegenheden. Het gezin van de koning verhuisde begin dit jaar naar het paleis, dat de afgelopen jaren grondig is gerenoveerd.

Bij de renovatie, die in 2014 begon, zijn het dak en de bordestrap vervangen en onder meer de historische stucplafonds en de gevel gerenoveerd. Ook zijn asbest en houtrot weggehaald en technische installaties vernieuwd. Nadat de koning er was gaan wonen werd er nog wat afrondend werk gedaan.

Donderdag kwam staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) op bezoek bij de koning en zijn vrouw, koningin Máxima, en daarmee is Huis ten Bosch officieel in gebruik genomen. Het koninklijk paar bedankte het werk van het Rijksvastgoedbedrijf, de ondernemers en alle anderen die betrokken waren bij de opknapbeurt van het paleis. Het was ruim dertig jaar geleden dat Huis ten Bosch voor het laatst grondig was gerenoveerd. Dat gebeurde vlak voordat toenmalig koningin Beatrix haar intrek nam.