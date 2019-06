Nog meer ruimte voor de fiets

“We hebben de fiets keihard nodig. Niet alleen als wapen tegen de drukte, maar ook voor het klimaat, schone lucht in onze steden en onze gezondheid.” Dat zei staatssecretaris Stientje van Veldhoven donderdag op het Nationaal Fietscongres in Houten. Ruim twintig overheden, organisaties en brancheverenigingen – enkele jaren geleden samengegaan in de Tour de Force – maakten er hun nieuwe serie ambities bekend, met nog steeds als doel: 20 procent meer fietskilometers in 2027.

Er is al veel bereikt, maar die eindstreep is nog niet in zicht. Staatssecretaris Van Veldhoven (die specifiek over het fietsbeleid gaat) wil nog deze kabinetsperiode 200.000 extra mensen op de fiets naar het werk. “Investeren in de fiets is relatief goedkoop en levert snel resultaat op”, zei de bewindsvrouw.

Nederland heeft 17 miljoen inwoners en 23 miljoen fietsen. Ruim een kwart van alle verplaatsingen die Nederlanders maken gaat per fiets, meldt de Tour de Force. Jaarlijks worden 4,5 miljard fietsverplaatsingen gemaakt, met in totaal 15,5 miljard fietskilometers. Steeds meer zijn elektrisch; 3 op de 10 nieuw verkochte fietsen zijn nu e-bikes.

Om mensen ervan te overtuigen de fiets te pakken, moeten er nog meer voorzieningen komen: stallingen bij ov-knooppunten bijvoorbeeld, of snelle toegang tot een deelfiets. Dat fietsen moet ook veilig kunnen. Werkgevers moeten fietsgebruik meer stimuleren. Pakketbezorgers kunnen nog meer de ‘cargobike’ nemen. Kortom: de fiets moet meer dan nu voor iedereen een uitkomst zijn. Samen met de partners gaat Tour de Force er nu voor zorgen dat de plannen worden uitgevoerd.

Op het Nationaal Fietscongres zijn honderden deskundigen bijeen, ook sociaal-geografen, architecten, mensen van Rijkswaterstaat, werkgevers, milieu- en fietsorganisaties.