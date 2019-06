Rembrandt-krant voor miljoenen

Vanaf komende zondag wordt in Nederland een speciale krant over Rembrandt verspreid. Het Mauritshuis, het Rijksmuseum, Het Rembrandthuis en De Lakenhal laten de krant door bezorgbureau’s bij 3.500.000 huishoudens in de bus stoppen.

De musea proberen vooral mensen te bereiken die niet zo vaak naar een museum gaan of kunstpagina’s in de kranten lezen. Om een breed publiek aan te spreken, staat er bijvoorbeeld ook een interview in met RenĂ© en Natasja Froger over Rembrandt.

In elke krant is bovendien een kunstwerk van Rembrandt op A2-formaat toegevoegd. Wie de reproductie voor het raam hangt, maakt kans op een van de honderd prijzen van 350 euro. De bedoeling is dat Nederland zo samen een grote Rembrandt-tentoonstelling maakt.

Er gaat ook een met het initiatief verwante website de lucht in: iedereeneenrembrandt.nl. Het hele initiatief wordt mogelijk gemaakt door de BankGiro Loterij.

Dit jaar is het 350 jaar geleden dat Rembrandt overleed.