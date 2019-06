Strenger toezicht op toeristen om wolf

Boswachters en toezichthouders gaan vanwege het nest jonge wolven op de Noord-Veluwe strenger optreden tegen toeristen die in het donker in de bossen rondzwerven. Ook buiten de paden lopen en fietsen kan een bekeuring opleveren. Als het nodig is, sluiten de terreinbeheerders paden af in de buurt van het wolvenhol, aldus boswachter Lennard Jasper van Staatsbosbeheer.

Woensdag bleek dat het wolvenpaar op de Veluwe jongen heeft. Jasper verwacht veel mensen die hopen een wolfje te zien, hoewel die kans uiterst klein is.

De wolf heeft in heel Europa een beschermde status. Dat betekent dat er niet op het dier mag worden gejaagd. “Maar ook dat natuurbeheerders de plicht hebben om de wolf te beschermen en ervoor te zorgen dat de dieren ongestoord kunnen leven”, aldus Jasper.

De Veluwe is de populairste binnenlandse vakantiebestemming, De komende maanden bezoeken miljoenen mensen het gebied. “We gaan scherper toezien op de regels die altijd al gelden in het bos”, zegt Jasper.

De wolf heeft vanaf donderdag ook een eigen munt. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt een serie van twaalf munten uit met daarop wilde dieren die terugkeren in Nederland. Behalve de wolf gaat het onder andere om de otter, het vliegend hert en de wilde kat.