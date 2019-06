‘Verbied winstuitkering bij kinderopvang’

Er moet een verbod komen op winstuitkering in de kinderopvang. Dat vinden oppositiepartijen GroenLinks, SP en de PvdA. Ze dienen samen een wetsvoorstel in om zo’n verbod mogelijk te maken.

Het is de linkse oppositiepartijen een doorn in het oog dat buitenlandse investeerders Nederlandse kinderopvangorganisaties opkopen en winsten incasseren, terwijl een fors deel van de opvang door de overheid en werkgevers wordt betaald. Dat geld zou moeten worden geĆÆnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit en de toegang tot de opvang, vinden de drie partijen.

Volgens Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks) is het “te gek voor woorden dat over de rug van onze kinderen winst wordt gemaakt”. Peter Kwint (SP) vindt dat “kinderopvang niet is bedoeld om investeerders rijk te maken, maar om kinderen een veilige plek te bieden”.

Kwint en Eppo Bruins (ChristenUnie) stelden eerder dit jaar kritische vragen over een fusie in de kinderopvangsector. KidsFoundation, nu al de grootste organisatie voor kinderopvang in Nederland, wil concurrent Partou inlijven. KidsFoundation is in handen van van een Canadees private-equityfonds. De Autoriteit Consument & Markt moet zich nog over de voorgenomen fusie uitspreken.

Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) zei in antwoord op de vragen dat de rol van commerciƫle investeerders voor zover zij weet geen schadelijk effect heeft gehad op het publiek belang.