Vonnis over extreem gewelddadige verkrachting

De rechtbank in Rotterdam doet donderdag uitspraak in de strafzaak tegen de 19-jarige Gerson F., die wordt verdacht van de extreem gewelddadige verkrachting van een 20-jarige vrouw op 21 juli. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen de man geëist. F. heeft bekend. Tijdens de rechtszaak heeft hij gezegd dat hij het slachtoffer niet wilde doden maar veel pijn wilde doen, omdat hij erg boos was en stress had.

F. was op de bewuste (vroege) ochtend achter de vrouw aan gefietst, van het centrum van Rotterdam naar woonwijk De Esch. Hij viel haar aan toen zij haar fiets op slot zette. F. snoerde haar keel dicht met zijn opgerolde t-shirt en verkrachtte de vrouw. Zij raakte door zowel de wurgpoging als door de verkrachting ernstig gewond. “Gruwelijk en meedogenloos”, zo heeft het OM de feiten omschreven. De vrouw, een studente uit Indonesië, heeft 50.000 euro schadevergoeding van de verdachte geëist.

Deskundigen hebben psychische stoornissen bij F. vastgesteld en achten de kans op herhaling groot als hij niet wordt behandeld. De strafeis van het OM geldt ook een aanranding en twee diefstallen.