Brandweer: stel oefeningen volgende week uit

Brandweerkorpsen kunnen voorgenomen oefeningen en trainingen volgende week beter uitstellen vanwege de verwachte tropische omstandigheden. Dat advies geeft het Instituut Fysieke Veiligheid IFV vrijdag. Het IFV is het kennisinstituut van de brandweer.

Oefeningen en trainingen in de warme brandweerpakken zijn niet noodzakelijk en zorgen ervoor dat het personeel veel minder inzetbaar is als er echt opgetreden moet worden, aldus het IFV. Bij zeer hoge temperaturen is het beter om in de koelte zoveel mogelijk te rusten in afwachting van een oproep.

Als er toch brand is, moeten de brandweermensen goed op zichzelf en elkaar letten om tekenen van hittekramp en hittestuwing te herkennen. Misselijkheid, een opgezet gezicht en hoofdpijn zijn zulke signalen. Ze ontstaan als het lichaam de warmte niet meer kwijt kan. In de brandweerpakken is afkoeling onmogelijk. Een mogelijk fatale hitteberoerte kan het gevolg zijn. “Blijf zover mogelijk weg van de brand, schaal snel op, los elkaar snel af en ren niet als het niet nodig is. Wees eerlijk over hoe je je voelt”, adviseert het IFV.