Coalitie Arnhem uit elkaar over tekorten zorg

GroenLinks en de PvdA in Arnhem zeggen hun samenwerking in de coalitie met D66 en de VVD op. De partijen hebben vrijdag de stekker uit het bestuursakkoord van het college van burgemeester en wethouders getrokken. Belangrijkste reden is een verschil van inzicht over de oplossing voor tekorten die zijn ontstaan door de stijgende uitgaven voor de zorg.

Dat hebben fractievoorzitters Mark Coenders (GroenLinks) en Eric Greving (PvdA) vrijdagavond gezegd. Volgens beide fractievoorzitters zijn de financiĆ«le afspraken uit het bestuursakkoord gaan knellen toen bleek dat de zorguitgaven met 18 miljoen euro stegen. De afspraken zouden aangepast moeten worden, maar daar wilden D66 en VVD volgens de coalitiepartners niet aan. Daarnaast ervoeren GroenLinks en PvdA al vaker “een gebrek aan constructieve samenwerking met D66”, zeggen Coenders en Greving.