Diemense wethouder stapt op na aanhouding

De Diemense wethouder Jorrit Nuijens stapt op nadat hij donderdag door de politie in Amsterdam was aangehouden. Dat staat in een verklaring op de website van GroenLinks Diemen. “De komende dagen en weken zal ik rust nemen om op de gebeurtenissen te kunnen reflecteren.”

Nuijens werd aangehouden bij de Stopera, het stadhuis, in Amsterdam. Hij verzette zich hevig tegen zijn arrestatie en spuugde volgens de politie op het bureau twee agenten in het gezicht. Zij hebben aangifte tegen hem gedaan. Bij de aanhouding vond de politie in zijn tas een flesje met vermoedelijk de drug GHB en twee zakjes wiet. Deze middelen zijn in beslag genomen.

Nuijens biedt zijn “oprechte excuses aan”. “Allereerst aan alle inwoners van de gemeente Diemen, maar ook aan mijn partij en aan de raad en het college van Diemen.”