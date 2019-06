Haga schorst docent om filmpje prediker

Het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam heeft een docent op non-actief gesteld omdat hij in een van zijn lessen een filmpje heeft getoond waarin internetprediker Fouad el Bouch aan het woord komt. Volgens directeur-bestuurder Söner Atasoy van de islamitische middelbare school past het filmpje niet in het onderwijspakket van de school.

Volgens Atasoy werd de opname van el Bouch gebruikt in een les in het kader van pesten en de negatieve gevolgen daarvan. “Het punt is dat het in principe om een onschuldig filmpje gaat, dat is opgenomen in het kader van de zelfdoding van een jongen in Hilversum die gepest werd. Maar we willen gewoon niet geassocieerd worden met el Bouch. Hij is hier geen docent en past niet in het curriculum.”

De betrokken docent heeft volgens Atasoy ook niet gevraagd af te mogen wijken van het vastgestelde lesprogramma. “We hebben een curriculum vastgesteld waar je niet van af mag wijken.” De docent is geschorst en zijn contract wordt niet verlengd.

Het Haga Lyceum raakte in opspraak na berichten van de AIVD. Volgens die veiligheidsdienst lopen er mensen op de school rond die de helft van het leerplan aan de salafistische geloofsleer willen wijden. Ook zouden betrokkenen in contact hebben gestaan met het Kaukasus Emiraat, een terreurbeweging. De school ontkent dat. Donderdag diende een kort geding waarin de school een niet gepubliceerd rapport van de onderwijsinspectie wil tegenhouden waarin de school er niet goed vanaf komt. De voorzieningenrechter doet daarover op 11 juli uitspraak.