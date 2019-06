Het is weer Parade-tijd

Het jaarlijkse rondreizende theaterfestival Parade begint vrijdag in Rotterdam. Cultuurminister Ingrid van Engelshoven trapt de 29e aflevering van de tour samen met het theaterfestival af in het Museumpark.

De artiesten en verdere medewerkers en de restaurantjes strijken na Rotterdam met hun tenten neer in Den Haag, Utrecht en Amsterdam, waar het op 25 augustus de laatste avond beleeft.

In Rotterdam staan onder andere Ellen ten Damme, Young Gangsters & DOX, Toneelgroep Oostpool, Erik Brey, Alfred van den Heuvel en Haye van der Heyden als de SANDRA’s en het Scapino Ballet Rotterdam op het programma. Wilfried de Jong, Nico Dijkshoorn, Tim Knol en Holland Baroque spelen vijf dagen Kakofonie.

Het aanbod wisselt per locatie en per avond. Het publiek ziet voor kleine prijsjes kleinschalige voorstellingen. Het rondreizende theaterfestival trok vorig jaar 231.000 bezoekers. Zij kochten voor de in totaal tachtig theater-, dans- en muziekvoorstellingen ruim 296.000 kaartjes.