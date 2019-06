Een jongen van 17 is in de nacht van donderdag op vrijdag in het centrum van Amsterdam met een gestolen auto op een politieauto ingereden.

Hij was op de vlucht voor agenten. Na een achtervolging vanaf de Van Baerlestraat kon hij op de Zeeburgerdijk worden aangehouden nadat hij de politieauto had geramd. Volgens de politie verzette de jongen zich hevig bij zijn aanhouding.