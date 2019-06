Onderzoek OM naar Kamerlid gestopt

Een onderzoek van het Openbaar Ministerie naar een Tweede Kamerlid en zijn ex-partner is gestopt, meldt het OM. Ze hebben het OM laten weten de zaak te willen laten rusten. Volgens De Telegraaf gaat het om PVV’er Dion Graus en zijn voormalige partner.

Graus was niet bereikbaar. De PVV’er werd beschuldigd van mishandeling. Ook zou hij haar hebben gedwongen seks te hebben met andere mannen, zei ze in januari in dezelfde krant. Het Kamerlid ontkende de beschuldigingen en deed vervolgens aangifte tegen zijn oud-vriendin.