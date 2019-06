Politie wil frauderende leden bond ontslaan

De politie wil drie voormalige leden van het bestuur van politiebond ANPV ontslaan bij de politie vanwege fraude met declaraties. Ze zouden zich ook schuldig hebben gemaakt aan valsheid in geschrifte en belangenverstrengeling. De ANPV zegt in een reactie vrijdagavond, zelf onregelmatigheden in de financiële huishouding te hebben aangetroffen vorig jaar en het jaar ervoor en de zaak zelf aanhangig te hebben gemaakt.

Volgens De Telegraaf zijn de verdachten oud-voorzitter Geert P. en oud-bestuursleden Fred B. en Leatitia R.. Die vervulden ook belangrijke functies binnen het politiekorps. De Nationale Politie heeft het voornemen tot ontslag van de drie bevestigd, maar wil er verder nog niets over kwijt. De drie worden door het Openbaar Ministerie vervolgd.

Volgens vicevoorzitter Hans Schoones heeft de ANPV na eigen onderzoek in dezelfde zaak ook aangifte gedaan tegen vier anderen, die voor de ANPV werkten maar niet in dienst van de politie waren. Ook zij zouden zich schuldig hebben gemaakt aan financiële malversaties en valsheid in geschrifte. Schoones weet niet of het Openbaar Ministerie deze zaken in behandeling heeft genomen. Namen noemt hij niet.

Hij voegt overigens nog toe dat het gaat om een voorgenomen besluit tot ontslag van de drie. De betrokkenen kunnen nog allerlei bezwaarprocedures beginnen voordat het ontslag definitief is.