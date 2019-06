Rechtbank behandelt zaak ‘Haagse steker’

In de extra-beveiligde rechtszaal op Schiphol begint de Haagse rechtbank vrijdag aan het strafproces tegen de 32-jarige Malek F. Hij stak op 5 mei vorig jaar in Den Haag drie mensen neer en werd door de politie neergeschoten. Centrale vraag in het proces is of F. als terrorist of als psychisch gestoorde dader beschouwd moet worden.

Tijdens een inleidende zitting in april zei het Openbaar Ministerie (OM) dat het de aanval nog steeds als een terroristische daad beschouwt, ondanks het feit dat gedragskundigen hebben geconcludeerd dat F. volledig ontoerekeningsvatbaar is. Zij hebben geadviseerd de man in een tbs-kliniek te behandelen, op een afdeling voor patiƫnten met psychotische stoornissen.

F. vond dat niet-moslims gedood moeten worden, aldus het OM in april. ,,Jihad was voor hem het aanvallen van ongelovigen.”

F., afkomstig uit Syriƫ, stak in de omgeving van het Johanna Westerdijkplein lukraak op mensen in. Ook zou hij twee anderen met het mes hebben achtervolgd. Hij zou tijdens de aanval jihadistische strijdkreten hebben geuit. Zijn advocaat Job Knoester heeft aangekondigd dat hij tijdens het proces zal betogen dat F. geen terroristische motieven heeft gehad.