Rotterdammer (70) vast voor misbruik in Nepal

Een 70-jarige man uit Rotterdam is opgepakt, omdat hij tijdens een reis naar Nepal zeker één jongetje seksueel zou hebben misbruikt. Het slachtoffer is nu 13 jaar. Onderzoek moet duidelijk maken hoe lang het misbruik al liep en of de man meer slachtoffers heeft gemaakt. Het Openbaar Ministerie weet wel dat de man vaker in Azië is geweest.

De Rotterdammer werd aangehouden na aankomst op Schiphol. Een toerist uit Nieuw-Zeeland had over hem geklaagd bij een meldpunt. De Nederlander zou zich verdacht hebben gedragen tegenover kinderen.

De man had tientallen camera’s. Die zijn in beslag genomen, net als een laptop, een computer, harde schijven, USB-sticks, SD-kaarten en videobanden. Daar is inmiddels al kinderporno op aangetroffen.