Vijf Rotterdammers die eind vorig jaar werden opgepakt omdat ze betrokken zouden zijn bij het voorbereiden van een terroristisch misdrijf, zijn in deze zaak geen verdachten meer. Er is volgens het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam onvoldoende bewijs om tot vervolging over te gaan.

De mannen werden op 29 december aangehouden en in januari vrijgelaten. Na hun arrestatie werden huiszoekingen verricht en gegevensdragers in beslag genomen.