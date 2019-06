Strafontslag ex-topambtenaar Ait-Taleb terecht

De voormalige Amsterdamse topambtenaar Saadia Ait-Taleb heeft in de zomer van 2017 terecht strafontslag gekregen. Volgens de rechtbank Amsterdam heeft de vrouw in elk geval de schijn van belangenverstrengeling laten ontstaan door met een zakelijke relatie ook een privérelatie te onderhouden.

Ait-Taleb werkte bij de gemeente als programmamanager voor het team radicalisering en polarisatie. Ze kreeg ontslag omdat ze volgens de gemeente diverse opdrachten gunde aan een persoon met wie zij een relatie zou hebben gehad. De vrouw geeft toe dat zij en de man in kwestie, Said J., elkaar ,,leuk” vonden, maar dat het nooit tot een relatie is gekomen en dat ze altijd in haar werk zakelijk contact hadden.

De vrouw had haar ontslag aangevochten. Tijdens de zitting zei ze dat ze nooit de intentie heeft gehad om wie dan ook te benadelen. Ze omschreef haar leven nog altijd als een “nachtmerrie”.