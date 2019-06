Studenten en ouders blikseminslag bijgepraat

De school van de aspirant-militair die deze week door onweer zwaargewond is geraakt, heeft vrijdagmiddag een besloten bijeenkomst gehouden voor direct betrokken stagiairs en hun ouders en verzorgers. Daar zijn ze bijgepraat door mentoren, docenten, het zorgteam van het Zadkine en vertegenwoordigers van de Koninklijke Luchtmacht.

Het Zadkine laat weten dat de huidige situatie van de student nog altijd zorgelijk is, maar stabiel. Hij werd na het ongeval woensdag op het militaire oefenterrein in Ossendrecht naar het ziekenhuis in Antwerpen gebracht, waar hij nog steeds verblijft. 13 andere studenten van de opleiding Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) werden ter observatie naar het ziekenhuis gebracht, maar mochten dezelfde dag nog naar huis.

Het Zadkine laat weten aangedaan te zijn. De school “leeft mee met alle getroffen studenten, hun ouders en verzorgers en de collega‚Äôs van de Zadkine Veiligheidsacademie. Samen met de Koninklijke Luchtmacht doet Zadkine er alles aan om de zorg aan hen in goede banen te leiden en hen te helpen bij het verwerken van deze enorme slag”.