Van der Weijden krijgt in Sneek eerste stempel

Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn eerste stempel op zak tijdens zijn tweede poging de Elfstedentocht te zwemmen. Hij kwam rond 22.50 uur aan in Sneek, waar burgemeester Jannewietske de Vries zijn eerste kilometers heeft bezegeld.

Dat gebeurde voor de schouwburg in het bijzijn van commissaris van de Koning Arno Brok. Van der Weijden werd op zijn beurt vergezeld door tachtig meezwemmers, die twee kilometer met hem meegingen in groepjes van zestien mensen. Dat was voor het eerst, omdat vorig jaar het meezwemmen vanwege de waterkwaliteit niet mocht.

In Sneek zelf stonden de mensen rijendik de olympisch kampioen op de 10 kilometer van Peking (2008) aan te moedigen. Na zijn stempel zwom Van der Weijden door naar de Waterpoort om daar zijn weg te vervolgen naar IJlst, voor stempel nummer twee.