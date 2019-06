Wilders: getuige bang voor vervolging

Een getuige die PVV-leider Geert Wilders mogelijk kon ontlasten in het ‘minder Marokkanen’-proces, durft niet meer te getuigen in de rechtszaak. Dat twittert Wilders, die zich baseert op zijn advocaat Geert-Jan Knoops.

Die getuige zou bij een notaris hebben verklaard dat voormalig justitieminister Ivo Opstelten druk zou hebben uitgeoefend om Wilders te vervolgen. Hij durft nu niet meer omdat huidig justitieminister Ferd Grapperhaus stappen laat ondernemen tegen lekkende ambtenaren in een affaire rond be├»nvloeding van onderzoek. ”Wat een vuiligheid van Grapperhaus”, zegt Wilders.

De PVV-leider vindt zijn vervolging een politiek proces. De getuige zou hebben gehoord dat Opstelten zei dat Wilders ze ”te veel voor de voeten liep”. Volgens het Openbaar Ministerie heeft Opstelten zich niet bemoeid met de beslissing om de PVV-voorman te vervolgen.

Volgende week begint de zaak in hoger beroep. Wilders werd voor zijn ‘minder Marokkanen’-uitspraak in 2014 twee jaar later veroordeeld, maar hij kreeg geen straf.