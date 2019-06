Elfstedentocht: de helft zit erop voor Maarten

De helft van de Elfstedenzwemtocht zit erop voor zwemmer Maarten van der Weijden. Zaterdagavond rond 23.15 uur bereikte de zwemmer het Kruiswater bij Bolsward, waar hij zijn zevende stempel kreeg. Daarmee heeft hij al bijna 100 kilometer afgelegd. Zaterdag verliep de zwemtocht voorspoedig en lag de zwemmer meer dan een uur voor op zijn schema.

Langs de kant van het water stonden talloze mensen aan te moedigen, en ook zwommen er heel veel mensen een eindje mee. De organisatie verzocht mensen niet meer naar Hindeloopen te komen, omdat het verkeer rond het stadje vastliep.

Van der Weijden begon vrijdag in de Zwettehaven in Leeuwarden aan zijn tweede poging om de Elfstedentocht te zwemmen. Dit keer hoopt de olympisch kampioen op de 10 kilometer van Peking (2008) de 200 kilometer wél te voltooien. De finish is maandag in Leeuwarden.

Vorig jaar haalde Van der Weijden 5 miljoen euro op met zijn eerste poging, maar hij moest na 163 kilometer stoppen omdat zijn lichaam het niet meer aankon.