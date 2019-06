Hittegolf op komst: woensdag kans op 38 graden

Officieel is het net een dag echt zomer en de eerste hittegolf is al op komst. Weeronline meldt namelijk dat het zondag op een aantal plaatsen al 30 graden wordt en dat ons in de dagen erna op grote schaal tropisch weer te wachten staat.

Maandag komt de maximumtemperatuur in een groot deel van het land uit boven de 30 graden. In het zuidoosten wordt het lokaal zelfs 33-34 graden. In de rest van het land wordt het dan 29-32 graden. Dinsdag loopt het kwik op naar 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in het zuidoosten. Woensdag wordt de warmste dag van de week. In het zuidoosten kan de temperatuur plaatselijk uitkomen op maar liefst 37-38 graden! Aan de Zeeuwse kust, op de Wadden en in de kop van Noord-Holland is de warmte veel dragelijker. Daar komen de maxima uit op 23-27 graden. In het binnenland wordt het tropisch warm met 30-36 graden.

Donderdag en vrijdag wordt de verwachting onzeker. De kans op temperaturen boven de 30 graden is dan ongeveer 40%. Of het daarom tot een echte hittegolf komt, is nog niet zeker. Voor een hittegolf moet het minimaal vijf aaneengesloten dagen 25 graden of warmer worden en daarbij moeten drie dagen tropisch verlopen met temperaturen van 30 graden of hoger.

Vorig jaar maakten we twee officiële hittegolven mee. De eerste duurde dertien dagen, van 15 tot en met 27 juli. De tweede officiële hittegolf duurde tien dagen, van 29 juli tot en met 7 augustus. In die periodes was het op 26 juli met 38,2 graden in Arcen het warmst. Dit was meteen de warmste dag van het jaar.