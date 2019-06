Kabinet: Afghaanse gevangenen wél beschermd

Het kabinet spreekt tegen dat Nederland aan Afghanistan overgedragen gevangenen te weinig heeft beschermd. Trouw schrijft dat overgedragen gevangenen zijn gemarteld en Nederland dat niet doorhad. Nederland had beloofd hen goed in de gaten te houden, maar zou dat hebben verzuimd.

Onder meer regeringspartij ChristenUnie en oppositiepartij SP willen opheldering. ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind wil het kabinet er dinsdag tijdens het Vragenuur over aan de tand voelen en SP’er Sadet Karabulut wil een debat met de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie.

Nederland had wel degelijk “een goed beeld van hoe de verdachten naar eigen zeggen werden behandeld”, houden ministers Stef Blok en Ank Bijleveld vol. Ze wijzen erop dat er een onafhankelijke Afghaanse mensenrechtencommissie was waarbij gevangenen konden klagen, en dat die geen misstanden heeft vastgesteld.

Maar de zorg voor overgedragen gevangenen is toch tekortgeschoten, stelt journalistencollectief Lighthouse Reports in Trouw. Nederlandse diplomaten zouden ingerekende Talibanstrijders en andere aan de Afghaanse inlichtingendiensten toevertrouwde gevangenen geregeld bezoeken, maar daarvoor ontbrak de menskracht. Ondertussen werden gevangenen gefolterd en afgeperst, zeggen vier van hen nu volgens de onderzoeksjournalisten.

De Tweede Kamer drong er indertijd sterk op aan dat Nederland de behandeling van de gevangenen in de gaten zou houden. De Afghaanse inlichtingendienst had een slechte naam en Nederland mag volgens internationaal recht gevangenen alleen overdragen als die vervolgens in goede handen zijn.