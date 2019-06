Stichting Nipkow krijgt nieuwe voorzitter

Stichting Nipkow, de organisatie die ieder jaar de Zilveren Nipkowschijf en de Zilveren Reissmicrofoon uitreikt, krijgt een nieuwe voorzitter. Tv-columniste Renate van der Bas (Trouw) is de opvolger van voormalig NRC-criticus Hans Beerekamp, maakte de organisatie zaterdag bekend.

Het bestuur bestaat verder uit Angela de Jong (AD), Haro Kraak (de Volkskrant), Vincent Bijlo (bestuurslid Reissmicrofoon) en Alex de Ronde (oud-criticus NRC).

Dit jaar ging de Nipkowschijf naar de documentairereeks Stuk, een serie over de bewoners en het dagelijks leven in revalidatiecentrum Heliomare in Noord-Holland. De Zilveren Reissmicrofoon ging naar Mieke van der Weij. Oeuvreprijzen waren er dit jaar voor Jeroen Pauw (Ere-Zilveren Nipkowschijf) en Felix Meurders (Ere-Zilveren Reissmicrofoon).