Van der Weijden voor op schema naar Stavoren

Maarten van der Weijden ligt bij zijn tweede poging de Elfstedentocht te zwemmen voor op schema. Hij zwemt ongeveer 4 kilometer per uur en bereikt vermoedelijk omstreeks 12.30 uur de stad Stavoren. Dat is een half uur tot een uur eerder dan was voorzien.

Een woordvoerster van het team van de langeafstandszwemmer zei omstreeks 11.20 uur dat Van der Weijden op ongeveer 5 kilometer van Stavoren zwom. In Stavoren zwemmen ongeveer vierhonderd mensen 500 of 2000 meter mee met de olympisch kampioen op de 10 kilometer van Peking (2008). ”Maarten kijkt heel erg uit naar dit meezwemevenement omdat dit bij de vorige tocht niet kon doorgaan wegens de slechte waterkwaliteit.”

Stavoren is volgelopen met mensen die Van der Weijden willen aanmoedigen. De Maarten van der Weijden Foundation, waarmee de zwemmer geld inzamelt voor kankeronderzoek, waarschuwde op Twitter voor files richting Stavoren.

Met zijn zwemtocht door Friesland haalde Van der Weijden vorig jaar 5 miljoen euro op. Tot zijn teleurstelling moest hij toen na 163 kilometer in Birdaard stoppen omdat zijn lichaam het niet meer aankon. Van der Weijden heeft goede hoop dat hij door de ervaringen van vorige keer zijn tocht dit keer wel kan voltooien en maandag na 200 kilometer in Leeuwarden zal finishen.