Geen Elfstedenkruisje voor Van der Weijden

Maarten van der Weijden hoeft na het zwemmen van de Elfstedentocht niet te rekenen op een Elfstedenkruisje van de koninklijke vereniging Friesche Elf Steden, de organisatie van de 200 kilometer lange schaatstocht. De voorzitter van de vereniging zegt tegen Omroep Fryslân geen uitzondering te kunnen maken voor de zwemmer.

“Misschien verdient hij het kruisje wel, maar hij krijgt het niet”, zei voorzitter Immie Jonkman. “Ons kruisje is alleen bedoeld voor leden die de tocht op schaatsen volbrengen. Zo is dat vastgelegd, daar wijken we niet vanaf.”

“We hebben veel waardering voor wat hij doet en vinden het prachtig en knap. Maar we kúnnen gewoon geen uitzondering voor hem maken. We hebben hier geen kruisje voor en dat kan ook niet, want het kruisje is voor mensen die de tocht geschaatst hebben. Punt”, aldus Jonkman.