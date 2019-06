Tussenstand Elfstedenzwemtocht: 1,4 miljoen

Maarten van der Weijden heeft met zijn Elfstedenzwemtocht tot nu toe al 1,4 miljoen euro opgehaald. Volgens zijn woordvoerster is dat iets meer dan vorig jaar. Toen stond de teller rond deze tijd iets onder de 1,2 miljoen. Met de zwemmer zelf gaat het ook goed: hij ligt een uur voor op schema en voelt zich goed.

Van der Weijden was rond 17.00 uur bij de sluis in Wier. Omdat hij niet loopt of kluunt, wordt hij in een soort draagzak met een kraan langs die sluis vervoerd.

De woordvoerster benadrukt dat het gaat om een globale tussenstand, omdat veel banken overschrijvingen in het weekend niet verwerken.