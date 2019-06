Van der Weijden bereikt Harlingen

Bij zijn tweede poging de Elfstedentocht te zwemmen heeft Maarten van der Weijden zondag omstreeks 8.45 uur Harlingen bereikt. Vanaf de kant, bootjes en bruggen werd de langeafstandszwemmer luid aangemoedigd. Zelfs Sinterklaas was naar Harlingen gekomen om de langeafstandszwemmer toe te juichen.

In Harlingen had Van der Weijden 120 kilometer afgelegd. Hij nam daar afscheid van Kay van der Kooi, de weduwnaar van topschaatser Paulien van Deutekom, die een stuk was mee gezwommen met Van der Weijden. Van Deutekom overleed in januari dit jaar op 37-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

Met zijn zwemtocht door Friesland haalde Van der Weijden vorig jaar 5 miljoen euro op voor kankeronderzoek. Tot zijn teleurstelling moest hij toen na 163 kilometer in Birdaard stoppen omdat zijn lichaam het niet meer aankon.