Van der Weijden na Franeker op weg naar Dokkum

Maarten van der Weijden heeft bij het zwemmen van de Elfstedentocht in Franeker zijn negende stempel gehaald en is inmiddels op weg naar Dokkum. ”Maarten voelt zich supergoed. Hij eet goed en hij drinkt goed. In Franeker werd hij gedragen door al die mensen die hem toejuichten. Het was gigantisch” zegt een woordvoerster van het team van Van der Weijden.

Ze kon nog niet zeggen hoe laat de langeafstandszwemmer in Dokkum wordt verwacht. Op weg daarnaartoe zwemt hij naar Wier, dat ligt westelijk van Berlikum. Van der Weijden wordt daar omstreeks 16.45 uur verwacht. Hij ligt ruim een uur voor op schema. Zijn team doet geen voorspelling over het tijdstip waarop Van der Weijden in Leeuwarden arriveert, omdat nog niet bekend is of de zwemmer nog gaat slapen en hoe lang zo’n rustperiode gaat duren.

Met zijn zwemtocht door Friesland haalde Van der Weijden vorig jaar 5 miljoen euro op voor kankeronderzoek. Tot zijn teleurstelling moest hij toen na 163 kilometer in Birdaard stoppen omdat zijn lichaam het niet meer aankon. Van der Weijden heeft goede hoop dat hij door de ervaringen van vorige keer zijn tocht dit keer wel kan voltooien en maandag na 200 kilometer in Leeuwarden zal finishen.