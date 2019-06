‘Zwem niet bij bruggen en sluizen’

Met een week van zomerse temperaturen in het vooruitzicht adviseert de Reddingsbrigade Nederland niet te gaan zwemmen op gevaarlijke plekken, zoals bij bruggen en sluizen. ”Ook zwemmen in rivieren raden we af wegens de stroming”, aldus een woordvoerder.

De reddingsbrigade raadt aan alleen te gaan zwemmen op plekken waar het kan en mag. ”Daarbij gaat het met name om de stranden en recreatieplassen. Dat zijn ook de plekken waar wij met onze vrijwilligers toezicht houden.”

De woordvoerder zegt dat de temperatuur van het zeewater nu ongeveer 15 of 16 graden is. ”Dat is zo ongeveer de temperatuur waarop je het water in kan. Al is het nog wel wat fris.”

De reddingsbrigade adviseert mensen om met de hoge temperaturen genoeg te blijven drinken om uitdroging te komen en voldoende te eten.