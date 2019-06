Extra agenten de straat op wegens 112-storing

Veiligheidsregio’s in het land sturen extra agenten en ambulances de straat op vanwege de landelijke storing van het noodnummer 112. “Momenteel zijn alle agenten in dienst de wijk in gestuurd”, meldt de landelijke politie.

“Ambulances en politie gaan zichtbaar op straat rijden. Houd hen aan bij spoedvragen”, tweet Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Wie in nood is, kan ook naar een politiebureau of brandweerkazerne in de buurt gaan. De kazernes worden daarvoor bemand. In levensbedreigende situaties kunnen mensen zelf ook naar de EHBO-afdeling van een ziekenhuis gaan “als dat lukt”.

Politiekorpsen van Rotterdam en Amsterdam adviseren mensen om agenten op straat aan te spreken.