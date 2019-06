Hitteplan van kracht op tropische dag

Maandag wordt op veel plaatsen tropisch warm met temperaturen in het binnenland tot 36 graden. Aan de kust wordt het 28 tot 30 graden.

De nacht van zondag op maandag was een tropische nacht. Het werd niet kouder dan 20 graden. In de loop van de ochtend warmt het ook snel weer op, het wordt in het zuidoosten al voor het middaguur 30 graden. Komende nacht blijft het ook tropisch warm met minima rond 20 graden.

Vanwege de aanhoudende hoge temperaturen in verschillende provincies heeft gezondheidsinstituut RIVM het ‘hitteplan’ afgekondigd. In Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Flevoland, Noord-Brabant en Limburg geldt de extra waarschuwing. Ook wordt opgeroepen om extra op elkaar te letten vanwege de hitte.

”Vooral voor groepen kwetsbare mensen, zoals ouderen, baby’s, chronisch zieken, mensen met overgewicht, mensen in verzorgingshuizen en mensen in een sociaal isolement brengt hitte gezondheidsrisico’s met zich mee. Deze mensen moeten alert zijn op uitdroging en oververhitting. Ook baby’s en hele jonge kinderen hebben extra aandacht nodig om koel te blijven en genoeg te drinken”, aldus het RIVM.