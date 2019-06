Leeuwarden maakt zich op voor finish Maarten

Leeuwarden maakt zich op voor de finish van Maarten van der Weijden, die aan het laatste stuk is begonnen van zijn Elfstedenzwemtocht in Friesland. Hij wordt aan het begin van de avond bij de finish verwacht bij de Bonkevaart. “Hoewel het nog wel een paar uur duurt voordat hij hier arriveert, melden de eerste mensen zich”, aldus een woordvoerder van de gemeente Leeuwarden.

Hij schat dat zich nu zo’n honderd à tweehonderd mensen hebben verzameld. Dit loopt naar verwachting op tot vele duizenden. Van der Weijden wordt nog steeds door heel veel mensen langs het water en op bruggen enthousiast toegejuicht en aangemoedigd. Van der Weijden is sinds vrijdag bezig aan zijn monstertocht om geld op te halen voor kankeronderzoek.

Hoogwaardigheidsbekleders zijn ook op weg om Van der Weijden aan te moedigen en straks te verwelkomen in de Friese hoofdstad. Zo is sportminister Bruno Bruins onderweg en wachten ook de burgemeester en commissaris van de Koning in Friesland, respectievelijk Ferd Crone en Arno Brok, de atleet op.

Bij de finish was even wat onrust onder aanwezigen, omdat ze het finishterrein nog niet op mochten. Volgens de woordvoerder was dit wegens de veiligheid, omdat heftrucks nog bezig waren het klaar te maken. Hij verwacht dat het terrein rond 17.00 uur wordt vrijgegeven.