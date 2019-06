Maarten van der Weijden gaat paar uur slapen

Maarten van der Weijden is rond 23.45 uur in zijn tentje op de begeleidingsboot gekropen om een paar uur te gaan slapen. De zwemmer is twee kilometer voor het dorpje Bartlehiem gaan rusten en blijft ongeveer drie uur slapen. Dat laat een woordvoerder van Van der Weijden weten.

Kort voor de zwemmer daar aankwam, vroeg hij nog aan de organisatie of dat wel bekend was bij de dorpsbewoners. Hij wilde niet dat zij vergeefs langs de kant op hem bleven wachten.

Van der Weijden heeft ongeveer 157 kilometer gezwommen. Tijdens zijn eerste poging vorig jaar kwam hij tot 163 kilometer toen hij op moest geven. Naar verwachting passeert hij die afstand vannacht in de buurt van het dorp Birdaard.