Malek F. boos dat politie op hem schoot

Malek F., die op 5 mei 2018 in Den Haag drie willekeurige mensen op straat met een mes levensgevaarlijk verwondde, vindt dat de politie te snel en te vaak op hem heeft geschoten. Dat zei hij maandag in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. “Ik deed niks. Ik zat op de grond en ze hebben achter elkaar op mij geschoten, waarom?”, zei de 32-jarige Syriër.

De politie schoot in totaal negen keer. Zes keer daarvan werd F. geraakt, vooral in zijn benen. Aanvankelijk had F. verklaard dat hij door de politie gedood wilde worden, maar dat klopt niet zegt hij nu. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man handelde uit een terroristisch motief, onder meer omdat hij Allahu Akbar had geroepen. Dat deed hij omdat hij dacht dat hij dood zou gaan, vertelde hij de rechter.

De drie mensen die vorig jaar op Bevrijdingsdag door F. werden neergestoken, lieten in de rechtbank via emotionele verklaringen weten wat die dag met hen heeft gedaan. Ze waren zelf niet aanwezig, maar lieten hun verklaring door hun advocaat of een familielid voorlezen. “Ik was totaal van de wereld, ik kon niet accepteren dat ik in deze situatie was beland”, schreef de man wiens keel werd doorgesneden. “Toen ik naar mijn keel greep, voelde ik geen baardstoppels maar warm vocht en vlees”, las zijn zwager hevig geëmotioneerd voor.

De man die op de fiets werd aangevallen, vertelde dat hij zoveel pijn had dat hij het liefst dood wilde. Na de aanval heeft hij straatvrees ontwikkeld en lijdt hij aan paniekaanvallen en depressieve gevoelens. “Hij verdient het hellevuur”, zei hij over F. Ook de student die meerdere messteken opliep, vertelde dat hij F. “oprecht een helse straf” toewenst. “Hoe kon je mij dit aandoen? Op acht plekken op mijn lichaam heb ik lelijke littekens.”

Aanstaande vrijdag zal het Openbaar Ministerie de strafeis formuleren. F. liet – ook maandag opnieuw – weten veel spijt te hebben van zijn daden. “Ik was mezelf niet. Ik wil graag behandeld worden en medicijnen krijgen.” Volgens deskundigen is hij ontoerekeningsvatbaar.

In 2014 vluchtte F. met zijn broer vanuit zijn vaderland Syrië via Libië en Italië naar Nederland.