Marineschip Evertsen na half jaar weer terug

Het Nederlandse fregat Zr. Ms. Evertsen vaart naar verwachting maandag om 11.30 uur de haven van Den Helder in. Het Nederlandse luchtverdedigings- en commandofregat had de afgelopen zes maanden de leiding over de permanente NAVO-vloot in de Middellandse Zee. De Evertsen stond onder leiding van commandeur Boudewijn Boots.

Het laatste half jaar voer de Evertsen door de Middellandse en Zwarte Zee, waar het schaduwactiviteiten van Russische marineschepen uitvoerde. Het Nederlandse fregat nam ook deel aan verschillende grote internationale oefeningen, met als doel de onderlinge samenwerking te versterken.

De Evertsen nam het in januari over van zusterschip Zr. Ms. De Ruyter als vlaggenschip van het NAVO-eskader. Dat is de zeemacht van de zogeheten snelle reactiemacht van het bondgenootschap. Die moet onder meer Rusland afschrikken en Oost-Europese lidstaten geruststellen.

De inzet van Nederlandse marineschepen binnen de NAVO wordt in augustus weer opgepakt. Dan sluit de Zr. Ms. Van Speijk aan bij de permanente NAVO-vloot.