Petitie: meer geld voor assistentie Kamerleden

Tweede Kamerleden moeten meer assistentie krijgen bij hun werk, vindt een dertigtal maatschappelijke organisaties, bedrijven en wetenschappers. Kamerleden zijn nu zo overbelast zijn dat ze hun werk niet goed kunnen doen en de democratie in het geding is. Maar ze durven er zelf niet over te klagen, stellen de initiatiefnemers van een petitie.

Organisaties als de Open State Foundation, campagnebureau BKB, lobbykantoren en hoogleraar politicologie Arco Timmermans nemen het daarom voor hen op. Ze wijzen erop dat Nederland een kleiner parlement heeft dan vergelijkbare West-Europese landen.

Veel Kamerleden moeten het nu met één medewerker doen. Dat maakt het moeilijk om toezicht te houden op ministeries met duizenden ambtenaren en op uitgestrekte en ingewikkelde beleidsterreinen. Daar komt bij dat ze bij gebrek aan voldoende fractiegenoten ook nog eens meer onderwerpen moeten behappen.

De roep om meer geld voor ondersteunend personeel voor Kamerleden of de Kamerfracties klinkt daarom de laatste jaren luider. Dat kunnen Kamerleden zelf regelen. Maar de vrees voor zakkenvuller versleten te worden, lijkt hen te weerhouden.

Het bestuur van de Kamer buigt zich woensdag over extra ondersteuning. De staatscommissie die de werking van de Nederlandse parlementaire democratie heeft onderzocht, raadde ook al meer assistentie voor Kamerleden aan. Maar dat personeel kan beter in dienst komen van de Kamer dan van de partijen, vindt deze commissie-Remkes.