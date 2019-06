Van der Weijden kort gestopt om schuurplekken

Maarten van der Weijden heeft rond 04.45 uur een korte medische pauze genomen. Na zijn nachtrust was hij al behandeld aan schuurplekken. Die bleven hem hinderen dus is hij na ruim een uur zwemmen weer uit het water gehaald. Rond 05.10 uur vervolgde hij zijn tocht, meldt Omrop Fryslân.

Zijn zwempak werd ingesmeerd met zalf in de hoop dat dit het schuren vermindert. Ook is het op een aantal plekken iets ruimer gemaakt. Dit was niet zonder risico, omdat er mogelijk nieuwe scheuren konden ontstaan.

De planning is door deze ingreep aangepast. Waarschijnlijk komt Van der Weijden rond 06.00 uur langs het punt in de jachthaven van Birdaard waar hij vorig jaar op moest geven.