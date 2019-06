Van der Weijden krijgt stempel in Dokkum

Maarten van der Weijden is maandagochtend rond 10.00 uur onder grote belangstelling aangekomen in Dokkum. Hij heeft hier zijn tiende en één na laatste stempel voor zijn Elfstedenzwemtocht gekregen. Hij gaat nu terug naar Leeuwarden, waar hij in de avond hoopt aan te komen.

Van der Weijden passeerde maandagochtend rond 7.00 uur Birdaard, het punt waar hij vorig jaar na 163 kilometer moest opgeven. Hij kreeg daar een extra stempel van zijn vrouw en twee dochters. In de nacht heeft hij een aantal uur geslapen en liet zich behandelen vanwege schuurplekken van het pak. Op weg naar Dokkum nam hij heel even pauze om hachee te eten.

Met zijn zwemtocht heeft Van der Weijden tot nu toe 1,4 miljoen euro opgehaald voor kankeronderzoek. Maandagochtend wordt een nieuwe tussenstand bekendgemaakt.